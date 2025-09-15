«Эксгумировать и перенести»: тело Бориса Моисеева предложили перезахоронить

Стас Барецкий захотел перезахоронить Бориса Моисеева на кладбище для бедных. Об этом сообщает Ura.ru.

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий рассказал об идее создать собственное кладбище для бедных звезд шоу-бизнеса. По словам шоумена, оно будет открыто в подмосковных Мытищах.

«Суть идеи — хоронить звезд, которые умерли в бедности, не скопив: как говорится, ни гроша. Уверен, услугами нашего кладбища воспользуются многие звезды. Мы будем хоронить только творческих людей с огромной скидкой», — заявил он.

Барецкий захотел также перезахоронить Бориса Моисеева. Шоумен отметил, что якобы разговаривал со священником, который одобрил эту идею.

«Это будет кладбище только для звезд, чтобы не получилось как с Борисом Моисеевым! Я хочу его тело эксгумировать и перенести на новое кладбище, а также поставить на его могиле часовенку», — рассказал он.

