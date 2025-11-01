Дочь рассказала о последней воле актера: где похоронят Андрея Гриневича

Актер дубляжа Андрей Гриневич, чьим голосом говорят в русском прокате Брюс Уиллис, Шон Коннери и многие другие голливудские звезды, будет кремирован. Прах артиста захоронят на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщила агентству РИА Новости дочь знаменитости.

Артист скончался 29 октября в возрасте 69 лет после тяжелой и продолжительной болезни. В субботу, 1 ноября в малом зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве состоялась церемония прощания с артистом. На траурной церемонии присутствовали родные, близкие друзья, коллеги и ученики покойного.

«Будет кремация. Папа сам так хотел. А похоронят на Востряковском кладбище», – сообщила его дочь.

Напомним, что Гриневич был одним из самых узнаваемых и востребованных голосов российского дубляжа. В числе его работ – озвучивание Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек 2» и «Осада», Шона Коннери в «Робин Гуде: Принц воров», Мэла Гибсона в «Силе стихии» и «Бандите», Алека Болдуина в «Деловой женщине», а также Антонио Бандераса, Чарли Шина, Дэнниса Куэйда и Джеффри Дина Моргана.

Кроме того, он работал режиссером дубляжа.

