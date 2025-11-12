Церемония проходит в сопровождении музыки из спектаклей: сыновья Симонова с трудом сдерживают слезы на похоронах

Церемония прощания с актером Владимиром Симоновым, который снялся в более чем 150 фильмах, проходит в театре Вахтангова. Проводить покойного в последний путь пришли близкие и друзья, передает Kp.ru.

По информации журналистов, сыновья актера еле сдерживают слезы. Они сидят в первом ряду перед гробом и принимают соболезнования от других гостей траурного мероприятия.

Гроб с телом Симонова установлен на исторической сцене легендарного театра. Его обрамляют белые розы. Церемония проходит под аккомпанемент музыки из спектаклей, в которых играл артист.

На Яне Соболевской, последней жене артиста, как пишут в СМИ, нет лица. Судя по внешнему виду, вдова старается сохранять спокойствие, но по ее лицу все равно текут слезы. Видно, что она убита горем.