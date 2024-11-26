«Была умная, активная девочка»: в селе похоронили 11-классницу, убитую соседом и растерзанную свиньями

Жители села Ушканка простились с 17-летней девушкой, которая была убита на скотном дворе. Тело молодой сибирячки предали земле.

Похороны в селе прошли сегодня. Об этом журналистам Российской газеты рассказала глава муниципалитета Елена Можина. У семьи убитой 11-классницы было преуспевающее хозяйство. Девушка помогала родителям ухаживать за животными. При этом домашние дела не мешали школьнице учиться.

«Все село шокировано происходящим. Девочка была такая умничка, активная, всегда участвовала во всяких школьных мероприятиях», — рассказала Елена Можина.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней был задержан сосед семейства. Мужчина сознался в преступлении. Он заявил, что пошел на скотный двор и убил там девушки из мести к ее отцу — начальнику. По факту расправы ведется расследование.