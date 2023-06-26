«Был конфликт с дамой сердца»: загадочную смерть актера Андрея Панина раскрыли спустя 10 лет

Актер Андрей Панин умер в 2013 году в результате личных переживаний. Об этом заявила таролог Айгуль Хуснетдинова.

Она разложила карты и увидела Дьявола, Девятку мечей, Двойку кубов и Луну в перевернутом положении, а также Тройку мечей и Башню. Хуснетдинова объяснила, что значат эти карты.

Так, Дьявол и Башня свидетельствуют о том, что у Панина «был стрессовый период, с которым он не мог справиться». Из-за переживаний актер мог злоупотреблять алкоголем или другими веществами.

Внешних сил Хуснетдинова не увидела – никто не влиял на смерть Панина.

Двойка кубов указывает, что основная причина – личные переживания. Таролог предположила, что, «скорее всего, был какой-то конфликт с его дамой сердца на тот момент». В добавок у Панина накопился стресс, и «организм не выдержал».

Девятка мечей говорит о том, что состояние тревожности сопровождало артиста долгое время. Переживания в совокупности с личной драмой привели к тому, что здоровье не выдержало, подытожила таролог в беседе с Пятым каналом.

Напомним, тело актера нашел его друг после того, как Панин два дня не выходил на связь. В квартире были разбросаны вещи, а сам артист умер от кровопотери от черепно-мозговой травмы. Следствие полагает, что он неудачно упал, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы подробнее писали о смерти актера.