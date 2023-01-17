20:28, 17 января 2023
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Александра Захарова чуть не потеряла сознание на похоронах Инны Чуриковой
Проводить в последний путь знаменитую актрису собрались десятки поклонников и друзей. Среди скорбящих появилась её близкая подруга и коллега, дочь одного из лучших советских режиссёров Александра Захарова.
На протяжении долгих сорока пяти лет они делили сцену Ленкома, пересекались на съемочных площадках и семейных праздниках .
Звезда советского кино еле держалась на ногах от горя, сжимая в дрожащих руках пышный букет багровых роз.
Прощаясь с Чуриковой, Захарова призналась, что разговаривала с доктором, который лечил актрису.
- В клинике все удивлялись, - плача говорила дочь Марка Анатольевича, - Инночка до своего последнего дня постоянно твердила, словно в бреду одни и те же слова:
«Мне надо на сцену, мне надо на сцену».
Инна Чурикова скончалась 14 января 2022 года.
Прощание с ней состоялось холодным и ясным утром 17 января на Новодевичьем кладбище.
Автор:Кирилл ЗенковТеги: