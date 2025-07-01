Актриса азиатских сериалов Ли Со И умерла в возрасте 43 лет

В возрасте 43 лет умерла актриса азиатских сериалов и «мыльных опер» Ли Со И. Причина смерти не уточняется.

О кончине актрисы сообщил менеджер артистки. Ли Со И умерла 20 июня, пишет «Российская газета». Что стало причиной, не говорится.

Ли Со И родилась в 1982 году. Окончила Университет иностранных языков. Настоящее имя звезды – Сон Су Ён. Она снималась в кино с 2013 года. Была активной болельщицей бейсбольной команды Lotte Giants.

Самые известные работы с участием Ли – картины «Мистер и Миссис Икс», «Король», «Все еще любишь?». Последний дорам вышел в 2025 году и назывался «Страховка от развода».

Ранее сообщалось о смерти в возрасте 24 лет звезды дорама «Охотничьи псы» Ким Сэ-рон. В бессознательном состоянии ее обнаружил приятель, с которым актриса договорилась о встрече.