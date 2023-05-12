32-летний футболист Александр Каракин скончался после ДТП во время уличной гонки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что трагедия произошла в ночь с 11 на 12 мая. Каждый четверг на Минском шоссе происходят гонки, в одной из которых мужчина решил принять участие. К несчастью, спортсмен не справился с управлением авто и на большой скорости влетел в отбойник. После этого его машина оказалась на середине трассы.

В результате ДТП Александру потребовалась экстренная госпитализация. В реанимацию футболиста доставили в тяжелом состоянии. Врачи больше 10 часов боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком серьезными. Утром 12 мая стало известно о смерти Александра.

По данным СМИ, мужчина мог попасть в аварию из-за неправильной резины на колесах машины. Также уточняется, что Александр не был пристегнут во время гонки.

Выяснилось, в авто Александра находился еще один человек. Речь идет про оператора. Однако на данный момент в прессе нет информации о его состоянии.

Издание «Страсти» выражает соболезнования всем близким и родным Каракина!