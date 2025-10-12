29-летний аргентинский певец Феде Доркас погиб в Мехико

Аргентинский певец Феде Доркас погиб в Мехико. Подробности приводит Daily Mail.

Трагическая новость потрясла поклонников артиста, который был убит в Мехико. Певцу было всего 29 лет. По данным местных СМИ, трагедия произошла вечером, когда музыкант передвигался на своем автомобиле по одной из оживленных улиц столицы.

По предварительной информации, на него напали неизвестные, которые пытались ограбить его машину. Мужчина попытался уехать с места происшествия и съехать с кольцевой дороги, однако злоумышленники открыли огонь. Полученные ранения оказались смертельным. Он скончался еще до приезда скорой помощи.

Свидетели утверждают, после выстрелов преступники скрылись с места происшествия, передвигаясь на мотоциклах. По данным полиции, сейчас ведется активный розыск четверых подозреваемых, причастных к убийству.

Ранее мы писали о том, что умер легендарный телеведущий и продюсер Брюс Дюмон.

Также сообщалось, что умерла в возрасте 89 лет народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы.