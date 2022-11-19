14:17, 19 ноября 2022
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22-летняя девушка погибла после падения со снегоката в Свердловской области
В Свердловской области произошла трагедия с молодой девушкой. Дело в том, что она каталась на снегокате, прикрепленном к автомобилю.
Машина ВАЗ-2109 буксировала на ленте снегокат. Спустя некоторое время движения девушка упала со снегоката, после чего на нее налетел ехавший сзади ВАЗ-2112. Пострадавшую сразу поместили в автомобиль и отвезли в Белоярскую больницу. Однако девушку не удалось спасти.
Сотрудники выясняют подробности. Есть данные, что водитель ВАЗ-2109 принял алкоголь, сев за руль.
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Источник фото:freepik
Источник:Уральский меридиан
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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