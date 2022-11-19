22-летняя девушка погибла после падения со снегоката в Свердловской области

В Свердловской области произошла трагедия с молодой девушкой. Дело в том, что она каталась на снегокате, прикрепленном к автомобилю.

Машина ВАЗ-2109 буксировала на ленте снегокат. Спустя некоторое время движения девушка упала со снегоката, после чего на нее налетел ехавший сзади ВАЗ-2112. Пострадавшую сразу поместили в автомобиль и отвезли в Белоярскую больницу. Однако девушку не удалось спасти.

Сотрудники выясняют подробности. Есть данные, что водитель ВАЗ-2109 принял алкоголь, сев за руль.