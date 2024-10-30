Звезды шоу-бизнеса поздравили Винер, Тарасову, Ротенберга и Петрову с Днем тренера

30 октября в России отмечается особенный праздник — День тренера. Для многих тренеры становятся не только наставниками, но и верными друзьями, а иногда даже членами семьи. Они помогают раскрыть потенциал, преодолеть трудности и добиться успеха.

В нашей стране много выдающихся тренеров, оставивших заметный след в истории спорта. Имена главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер и заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой знакомы всему миру. Среди их воспитанников такие звезды, как олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева и двукратная чемпионка Европы в командном зачете Ляйсан Утяшева (под руководством Ирины Винер), а также двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев, олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин (под руководством Татьяны Тарасовой). Под руководством вице-президента и главного тренера хоккейного клуба СКА, главного тренера сборной по хоккею «Россия 25» Романа Ротенберга в 2023 году СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в своей истории завоевал Кубок Континента, а сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Победы за выигрыш в серии матчей против сборной Белоруссии. Юных спортсменов обучают и знаменитые спортсмены, после завершения профессиональной карьеры принявшие решение стать тренером, среди которых российская теннисистка, экс-третья ракетка мира и детский тренер Надежда Петрова. Отец Надежды — заслуженный тренер РСФСР Виктор Петров, мама — Надежда Ильина была успешной легкоатлеткой и бронзовым призером Олимпийских игр, затем работала с юными спортсменами и получила звание заслуженного тренера СССР. Детская школа большого тенниса Петровой уже приносит результаты: двое учеников вошли в рейтинг лучших теннисистов России в своей возрастной категории.

В этот день звезды шоу-бизнеса отметили вклад российских тренеров в развитие спорта в нашей стране. Филипп Киркоров выразил признание Ирине Винер, подчеркнув важность ее работы.

«Сегодня у меня есть прекрасная возможность в лице очаровательной женщины, легендарного тренера по художественной гимнастике, доктора педагогических наук, профессора Ирины Александровны Винер поздравить всех тех, кто посвятил себя этой нелегкой профессии. Я бесконечно уважаю каждого, кто тренирует, обучает и представляет нашу страну на спортивном Олимпе на самом высоком уровне. Спорт — это тяжелый труд, который воспитывает достойных людей. Поздравляю всех тренеров с профессиональным праздником! А Вас, дорогая Ирина Александровна, я поздравляю лично и хочу поблагодарить за все, что вы делали, делаете и будете делать для нашей державы, спасибо огромное! Ваш Филипп Киркоров», — поздравил артист.