Звезды шоу-бизнеса поздравили Винер, Тарасову, Ротенберга и Петрову с Днем тренера
© Личный архив пресс-службы Филиппа Киркорова
30 октября в России отмечается особенный праздник — День тренера. Для многих тренеры становятся не только наставниками, но и верными друзьями, а иногда даже членами семьи. Они помогают раскрыть потенциал, преодолеть трудности и добиться успеха.
В нашей стране много выдающихся тренеров, оставивших заметный след в истории спорта. Имена главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер и заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой знакомы всему миру. Среди их воспитанников такие звезды, как олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева и двукратная чемпионка Европы в командном зачете Ляйсан Утяшева (под руководством Ирины Винер), а также двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев, олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин (под руководством Татьяны Тарасовой). Под руководством вице-президента и главного тренера хоккейного клуба СКА, главного тренера сборной по хоккею «Россия 25» Романа Ротенберга в 2023 году СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в своей истории завоевал Кубок Континента, а сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Победы за выигрыш в серии матчей против сборной Белоруссии. Юных спортсменов обучают и знаменитые спортсмены, после завершения профессиональной карьеры принявшие решение стать тренером, среди которых российская теннисистка, экс-третья ракетка мира и детский тренер Надежда Петрова. Отец Надежды — заслуженный тренер РСФСР Виктор Петров, мама — Надежда Ильина была успешной легкоатлеткой и бронзовым призером Олимпийских игр, затем работала с юными спортсменами и получила звание заслуженного тренера СССР. Детская школа большого тенниса Петровой уже приносит результаты: двое учеников вошли в рейтинг лучших теннисистов России в своей возрастной категории.
В этот день звезды шоу-бизнеса отметили вклад российских тренеров в развитие спорта в нашей стране. Филипп Киркоров выразил признание Ирине Винер, подчеркнув важность ее работы.
«Сегодня у меня есть прекрасная возможность в лице очаровательной женщины, легендарного тренера по художественной гимнастике, доктора педагогических наук, профессора Ирины Александровны Винер поздравить всех тех, кто посвятил себя этой нелегкой профессии. Я бесконечно уважаю каждого, кто тренирует, обучает и представляет нашу страну на спортивном Олимпе на самом высоком уровне. Спорт — это тяжелый труд, который воспитывает достойных людей. Поздравляю всех тренеров с профессиональным праздником! А Вас, дорогая Ирина Александровна, я поздравляю лично и хочу поблагодарить за все, что вы делали, делаете и будете делать для нашей державы, спасибо огромное! Ваш Филипп Киркоров», — поздравил артист.
Татьяну Тарасову с Днем тренера поздравила народная артистка Российской Федерации Лариса Долина. Певица поблагодарила легендарного тренера за вклад в развитие фигурного катания в России.
«Я поздравляю тех, кто выбрал для себя эту профессию – непростую, нелегкую, но такую нужную, такую важную. Поздравляю всех с Днем тренера. В частности, хочу поздравить Татьяну Анатольевну Тарасову. Тот вклад, который, воспитывая спортсменов, Татьяна Анатольевна внесла в фигурное катание в нашей стране огромен: скольких великих людей она воспитала, которые впоследствии стали чемпионами страны, мира. Хочу пожелать Татьяне Анатольевне и в ее лице всем нашим тренерам благодарных учеников, счастья и радости от пребывания в профессии, здоровья близким. Татьяна Анатольевна, спасибо вам за все, что вы сделали. Спасибо всем нашим тренерам за усердный труд, за любовь к своему делу и к своим ученикам. Еще раз всех с Днем тренера!» — обратилась Долина.
Григорий Лепс также не остался в стороне, поздравив Романа Ротенберга: «Всегда пользуюсь возможностью и с огромным удовольствием поздравляю профессионалов своего дела с праздником! 30 октября в России отмечают День тренера! Сердечно поздравляю Романа Борисовича Ротенберга. Желаю крепкого здоровья, как у Терминатора, победы в Кубке Гагарина и, как говорится, всю волю в кулак — и на пятак».
Экс-третью ракетку мира, бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне, детского тренера Надежду Петрову поздравила известная телеведущая Алиса Лобанова, которая лично знакома с теннисисткой и сама является фанатом большого тенниса.
«Знаю, что у вас есть мечта – воспитать чемпионов, открыть новые имена в большом теннисе. Ради этого вы проводите большую работу по селекции талантливых детей во многих регионах России. Сейчас многие спортсмены, такие как Андрей Рублев, Даниил Медведев, которых в том числе тренировал и ваш отец Виктор Леонидович Петров, продолжают показывать самые высокие результаты. Желаю вам достичь вашей цели, а также открыть филиалы школы во многих городах России, чтобы у детей была возможность работать с вами и в будущем прославлять нашу родину на международной арене. И конечно, пользуясь случаем, поздравляю с открытием филиала вашей детской школы в Татарстане», — сказала Алиса Лобанова.
Инициативу поздравления ведущих тренеров России реализовали агентство «Бюро №1» под руководством Галы Сергеевой совместно с PR-менеджером Дарьей Бурлаковой. «Бюро №1» уже много лет активно способствует популяризации образовательных проектов в области спорта и культуры в России.
«В нашей стране огромное количество тренеров, и мы очень благодарны, что знаменитые артисты присоединились к нашей инициативе, – эти поздравления всем тренерам России. В рамках одного проекта сложно поздравить всех великолепных тренеров, но он посвящен всем наставникам и может стать доброй традицией», — подчеркнули организаторы.