Звезды российского шоу-бизнеса выступят на Главном Новогоднем Концерте 17 декабря

17 декабря в МТС Live Холл состоится «Главный Новогодний Концерт», где соберутся самые яркие звезды страны. Праздничное шоу объединит на одной сцене артистов всех возможных музыкальных жанров: рок, поп, шансон, джаз, рэп и даже классику.

По традиции зрителей ждут самые неожиданные дуэты, живой звук, искрометный юмор, завораживающие декорации и серпантин новогоднего настроения. Синергия разных поколений окунет гостей в феерию уютного семейного и самого любимого праздника всех россиян — Новый год!

Любимые песни представителей разных поколений, обладающих разными весом и ростом, профессиями, придерживающихся разных политических взглядов, религиозных убеждений, левшей и правшей, в конце концов, – в одном праздничном концерте!

«Главный Новогодний Концерт» – это праздник, в котором примут участие российские артисты всех музыкальных жанров!

Исполнители, которые, казалось бы, никогда не станут разговаривать друг с другом, вдруг вместе запоют. Слова в знакомых песнях поменяются местами. Декорации удивят своими внезапными метаморфозами. Зрители смогут увидеть происходящее не только на сцене, но и за кулисами. А ведущие заставят всех смеяться до слез, чтобы окончательно запутать публику.

Главные хиты в программе праздничного шоу исполнят: SHAMAN, Стас Михайлов, Лолита, Люся Чеботина, Zivert, Диана Анкудинова, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Алсу, Эльчин Азизов, Кристина Орбакайте, Алексей Воробьев, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Михаил Шуфутинский, Олег Газманов, Родион Газманов, Сосо Павлиашвили, Марк Тишман, Юлия Паршута, Алика Смехова, Александр Буйнов и еще 40 популярных артистов.