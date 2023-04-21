Звезду «Папиных дочек» Михаила Казакова не позвали в продолжение сериала из-за инвалидности

Сериал «Папины дочки» стал культовым, поскольку на нем выросло не одно поколение. Вот почему поклонники кинокартины были крайне обрадованы, когда узнали, что после долгого перерыва стартовали съемки нового сезона. Стоит отметить: о воссоединении именитого актерского состава говорить не приходится. Не появятся в продолжении Анастасия Сиваева, Дарья Мельникова, Михаил Казаков. В новом интервью для шоу «МАЛАХОВ» актер, который сыграл роль Полежайкина, объяснил свое отсутствие в сериале.

Как выяснилось, создатели проекта обращались к Михаилу с предложением, и он даже принял его. При этом Казаков уточнил, что есть «маленькая загвоздка», и попросил режиссеров немного подождать.

«В 2020-м я поломал ноги, поэтому мне должны повесить аппарат Елизарова. Обещали, что после него буду прыгать и бегать. Это должно занять от 6 до 10 месяцев», — пояснил Михаил.

Не так давно завершились съемки новых «Папиных дочек», но актер на них не был замечен. Видимо, создателей проекта не очень устроил ответ Казакова.

Напомним, почти 3 года назад мужчина оступился и упал с огромной высоты. В результате падения он получил множество переломов и перенес не одну операцию. На данный момент говорить о полном восстановлении не приходится.

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