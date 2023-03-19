Звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» обокрала домработница

Звезду советского кино, известную по роли в фильме «Место встречи изменить нельзя» Наталью Фатееву обокрала собственная домработница.

Недавно 88-летняя Наталья Николаевна попала в больницу, где врачи порекомендовали ей остаться в стационаре на несколько недель. В это время приходящая к ней несколько раз в месяц домработница Майясар буквально обнесла дом киноактрисы.

Вернувшись, пожилая женщина обнаружила, что помощница вынесла из жилища деньги, одежду и даже продукты питания. СМИ следят за развитием событий.

Фатеева хорошо известна российскому зрителю по ролям в знаменитых советских лентах, таких как «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя» и «Человек с бульвара Капуцинов». Кроме того, актриса принимала участие в целом ряде знаменитых театральных постановок.

Год назад Фатеева перенесла несколько операций, одна из которых, как сообщает URA.ru прошла неудачно. Вследствие этого актриса теперь передвигается на костылях.