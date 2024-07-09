Звездные кондитеры Марина и Максим Синицкие установили мировой рекорд

8 июля, в день официального закрытия выставки-форума России, был установлен на территории ВДНХ в 322-ом павильоне «Сервис.Техноград» в академии «Stanfood» новый рекорд России: самый большой торт в виде флага России размером 6 на 4 метра и весом более 1,5 тонны. Этот грандиозный проект реализован кондитерами из 30 регионов вместе с Мариной и Максимом Синицкими. Рекорд был зафиксирован Международной книгой рекордов «Интеррекорд». Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

Кроме торта в виде флага был создан самый высокий антигравитационный торт в виде ромашки, он создан в честь праздника — Дня семьи, любви и верности. Его высота составила более 2 метров.

Компания «STANFOOD by METRO», выступившая генеральным партнером мероприятия, предоставила все необходимые ингредиенты и площадку для реализации масштабного проекта.

«Гастроакадемия STANFOOD создавалась METRO специально для поваров, для повышения квалификации, расширения опыта, поэтому мы с радостью поддерживаем такие инициативы наших преподавателей. Для подготовки рекорда Марина и Максим Синицкие объединили кондитеров из самых разных городов России, несколько дней они работали в академии, создавая уникальный торт и используя все возможные ресурсы. Это уникальное для кондитерской индустрии событие и по масштабам, и по сплоченности, и мастерству», — отмечает Маргарита Тишкина, управляющая STANFOOD.