Звезда «Жди меня» Арнтгольц сообщила об отъезде из России

Бывшая ведущая шоу «Жди меня» Татьяна Арнтгольц улетела с супругом и сыном из России. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Как оказалось, знаменитость решила отправиться на отдых в популярную у российских туристов страну Юго-Восточной Азии.

«Ну здравствуй, Таиланд», — написала Арнтгольц.

При этом артистка не стала уточнять, когда планирует возвращение на Родину.

Напомним, в 2020 году Татьяна Арнтгольц вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева. В феврале 2021 года актриса подарила своему избраннику сына, мальчика назвали Данилой.

Известно, что У Арнтгольц также есть дочь Мария от брака с актером Иван Жидковым. Супруги расстались, когда их общему ребенку было четыре года. Тем не менее после развода артистам удалось сохранить хорошие отношения, вследствие чего они поддерживают дружеское общение до сих пор.

Ранее мы писали, что Иван Жидков решил жениться на студентке – копии Арнтгольц.