Звезда «Восьмидесятых» Наталья Земцова намекнула на перемены в личной жизни

Звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова после развода с музыкантом группы Uma2rmaH Сергеем Кристовским не распространялась на тему личной жизни. Накануне актриса намекнула, что ее сердце несвободно.

Земцова побывала со своим сыном Иваном на премьере мультфильма «Кентервильское привидение». Она не стала раскрывать подробности своей личной жизни и пообещала дать более конкретный ответ на следующей встрече с журналистом.

«Хороший вопрос. Оставлю его до следующего интервью, я подумаю. Это все сложно, как статус во «ВКонтакте», — цитирует Земцову Пятый канал.

Сын Ваня родился у Земцовой в 2014 году. Актриса пыталась скрывать мальчика, но ей это не удалось. Журналисты выяснили, что Наталья состоит в отношениях с участником группы Uma2rmaH Сергеем Кристовским. Музыкант в начале романа был женат и воспитывал четверых детей. Отношения Сергея и Натальи были сложными, но в 2016 году он развелся и взял в жены Земцову — их свадьба прошла в Испании.

Семья стала жить в загородном доме, который актриса обставляла самостоятельно. Она поладила с детьми супруга от первого брака, но в 2022 году стало известно о расставании звездной пары. Земцова признавалась: ей сложно жить с человеком, который не разделяет ее интересы.

Напомним, ранее стало известно, что артистка переводит сына в частную школу из-за прессинга ребенка.