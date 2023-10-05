«Звезда в шоке!»: Зверев признался, что получает огромное количество откровенных фото от фанаток

Звездный стилист и певец Сергей Зверев пожаловался, что его буквально атаковали поклонницы. По его словам, каждый день он получает огромное количество откровенных фотографий и никак не может с этим бороться.

Несмотря на 60-летний возраст, артист по-прежнему сильно популярен и имеет довольно большую фанбазу. Однако не всегда, по признанию Сергея, люди в ней отличаются адекватностью. Так, есть те, кто считает своим долгом прислать ему в социальных сетях интим-снимок, а это ему совсем не нравится.

Зверев рассказал, что видит подобные сообщения от поклонниц буквально каждый день и уже не знает, что с этим делать. «Так достали, что просто слов нет! Звезда в шоке! Просто невероятное количество! Всех размеров и всех цветов! Боже, туши цвет!» - цитирует слова певца издание PROZVEZD.

По словам Сергея, он неоднократно пытался вразумить раскованных фанаток, но они слушать его не хотят. С каждым днем количество сообщений от них только увеличивается.

Ранее Сергей Зверев раскрыл секрет певицы Аллы Пугачевой, который связан с внешностью. Он считает, что она по-прежнему хорошо выглядит, так как никогда не занималась магией.