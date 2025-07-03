Звезда «Уральских пельменей» Илана рассказала о ссоре Михалковой и Гурской

Звезда «Уральских пельменей» Илана рассказала о ссоре Юлии Михалковой и Стефании-Марьяны Гурской. Она поделилась воспоминаниями в интервью «КП-Екатеринбург».

Артистка известна не только в качестве юмористки, но и исполнительницы песен. Она выступила с военными композициями на фестивале «Ночь музыки». В разговоре с журналистами она вспомнила, как работала в популярном шоу с другими девушками, и какие у них складывались отношения.

«Вы знаете, конкуренции не было. Я год была с Юлей, потом появилась Стефания, и через полгодика я ушла в декрет. Остались Юля со Стефанией, но, видимо, не сжились – Стефания ушла», – поделилась Илана.

Она отметила, что конфликтов между ними не было, но был один случай, когда девушки участвовали в одном номере. По словам Иланы, Стефания тогда указала коллегам на то, что они говорят не по тексту. Это выглядело, будто она их отчитывала.

«Юле тогда это не понравилось. Она ей сказала: «Стеф, это непрофессионально!». Ну и действительно, никогда нельзя останавливаться, показывать, что ты что-то забыл. Или продолжаешь дальше, или импровизируешь. Но ни в коем случае нельзя говорить: «Ты же неправильно сейчас сказала!» – рассказала Илана.

Артистка призналась, что ей нравится выступать на сцене с песнями. Она публикует в соцсетях композиции, а одну из них подарила своему мужу в день рождения.

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