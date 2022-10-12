20:13, 12 октября 2022
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Звезда ТаТу будет рассекать на внедорожнике за 30 млн рублей. ФОТО
«Лисичка для Ленусика» называет новенький Bentley Bentayga муж певицы, бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Мужчина уверяет, что эта покупка совершенно спонтанная.
Однако учитывая недавний день рождения экс-звезды (4 октября), вполне возможно, что любящий супруг просто немного запоздал с подарком. Оранжевый цвет машины тоже, разумеется, выбран не случайно – еще со времен скандального дуэта «TaTu» Лена Катина запомнилась фанатам своими ярко рыжими кудрявыми волосами.
Известно, что новая модель автомобиля в полной комплектации стоит порядка 30 млн руб.
Напомним, поженились Лена и Дмитрий совсем недавно, летом 2022 г. Судя по такому подарку любимой, дела в семье обстоят вполне благополучно.
Источник:https://www.starhit.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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