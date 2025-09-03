Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Андреев раскрыл секрет крепкого брака

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Андреев раскрыл секрет 20-летнего брака с женой Анастасией. Актер дал интервью Леди Mail.

Знаменитость женился на женщине, которая была его поклонницей. В браке они родили трех детей. Олег не так часто говорит о личной жизни, но в разговоре с журналистами решил рассказать, в чем, по его мнению, заключается секрет крепких отношений.

«Главный секрет нашего брака — моя жена. И должно быть уважение друг к другу, принятие партнера таким, какой он есть, — в этом кроется решение любых проблем», – убежден мужчина.

Андреев благодарен жене за то, что она приняла его профессию. Анастасия привыкла к тому, что у мужа нестабильный график работы и много разъездов.

«Жена знала, за кого выходит замуж, как у нас все будет, — я ничего про себя не скрывал», — добавил он.

