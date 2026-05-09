Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста РФ

Маклаков стал известен благодаря роли прапорщика Шматко в культовом сериале «Солдаты». Сегодня артист работает в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова», где продолжает активную творческую деятельность. Звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства.

Всего заслуженными артистами России в этот раз стали четыре человека.

Вместе с Маклаковым почётного звания удостоились артист Национального молодежного театра Башкортостана имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев, артист балета Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского Юрий Кудрявцев и артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова.

Напомним, звание заслуженного артиста Российской Федерации присваивается деятелям культуры за многолетнюю творческую деятельность и высокие достижения в области театрального, музыкального и циркового искусства. Награда является признанием вклада артиста в развитие отечественной культуры.