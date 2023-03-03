Звезда сериала «Моя прекрасная няня» улетает в США

Заслуженный артист РФ Борис Григорьевич Смолкин справляет свое 75-летние без особого торжества.

По словам исполнителя одной из главных ролей в ситкоме «Моя прекрасная няня», он ожидает звонков только от самых близких родственников, которые, правда, иногда по ошибке и поздравляют его за день до праздника.

«Я не обижаюсь. Поздравили и поздравили. В суеверия я не верю – они меня не пугают», - рассказал Смолкин корреспондентам kp.ru.

Переживает актер по другому поводу: он сильно соскучился по младшему сыну, фигуристу Глебу.

Сейчас Смолкин-младший проживает в США, где недавно женился на дочери знаменитого российского тренера Этери Тутберизе.

«У сына на свадьбе мы не были. Но если мне дадут визу, то в мае у меня будет гастроли в США. Там увидимся», - тешит себя надеждами знаменитый актер.