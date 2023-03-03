Звезда сериала «Моя прекрасная няня» улетает в США
Заслуженный артист России Борис Смолкин собирается улететь в США.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@lemur_tv»
Заслуженный артист РФ Борис Григорьевич Смолкин справляет свое 75-летние без особого торжества.
По словам исполнителя одной из главных ролей в ситкоме «Моя прекрасная няня», он ожидает звонков только от самых близких родственников, которые, правда, иногда по ошибке и поздравляют его за день до праздника.
«Я не обижаюсь. Поздравили и поздравили. В суеверия я не верю – они меня не пугают», - рассказал Смолкин корреспондентам kp.ru.
Переживает актер по другому поводу: он сильно соскучился по младшему сыну, фигуристу Глебу.
Сейчас Смолкин-младший проживает в США, где недавно женился на дочери знаменитого российского тренера Этери Тутберизе.
«У сына на свадьбе мы не были. Но если мне дадут визу, то в мае у меня будет гастроли в США. Там увидимся», - тешит себя надеждами знаменитый актер.