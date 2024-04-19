Звезда «Реальных пацанов» Мазунина на день рождения заказала в подарок уборщика

Звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина на день рождения заказала в подарок уборщика. Об этом сообщает mk.ru.

19 апреля актриса отметила 36-летие. Валентина решила провести праздник не в Москве, а в родном городе в Пермском крае. По словам знаменитости, у нее не будет возможности приехать к родителям летом из-за съемок в кино.

«Когда у меня вдруг появилось свободное время, которое совпало с моим днем рождения, я решила полететь домой. В Москве я еще погуляю с друзьями миллион раз, а вот с родителями — нет», — рассказала Валентина.

По словам актрисы, она попросила у близких практичный подарок в виде пылесоса. Валентина давно мечтала об «умном помощнике».

«Я не разбираюсь в технике вообще, поэтому мои друзья будут заниматься этим вопросом и купят мне офигенный робот-пылесос, который будет сам ездить, качественно убирать пыль и мыть пол», — высказалась артистка.

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