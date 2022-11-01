Звезда отечественно кино страдает из-за ошибки американских врачей

Наталья Азариевна Лапина, начала свою карьеру с культового «Собачьего Сердца» Владимира Бортко.

С тех пор девушка снялась в 25 полнометражных фильмах и в начале девяностых готов перебралась в США, где продолжила работу в кино.

Сейчас стало известно, что у звезды советского кино сильно сдало здоровье после операции на сердце, сделанной ей летом прошлого года.

Ходят слухи, что подобного рода осложнения встречаются во врачебной практике раз в 150 лет.

Болезнь Лапиной оказалась настолько редкой, что даже в Америке, не получилось найти хирурга с необходимым опытом.

После долгих размышлений, консилиум врачей одобрил операцию, однако после завершения процедур у Лапиной начался сепсис.

«Врачи умудрились занести инфекцию. Швы до сих пор не сошлись. Иммунная система сильно страдала и никто не может понять - почему? Оказалось они мне кости скрепили поволокой не спросив, есть ли у меня аллергия на металлы», - жалуется актриса.

Сообщается, что страховка, на деньги от которой звезда проходит лечение, покрывает далеко не все расходы.

Большую часть суммы, требуемой на проведение операции, Наталья обязана оплатить сама.

ФОТО: Plotnikov Valery/East News