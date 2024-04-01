Звезда «Летучего корабля» Метёлкин рассказал, почему назвал дочь Забавой

Актер Александр Метёлкин стал гостем шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Он рассказал о съемках в фильме «Летучий корабль», где ему досталась роль Ивана, влюбленного в героиню Забаву.

Как оказалось, артист выбрал для дочери такое же имя – Забава. В беседе с ведущими Метёлкин объяснил, что назвал ребенка не в честь героини сказки, как думали многие.

«Мы назвали ее русским славянским именем, а так совпало, что героиню зовут Забава. Мне предложили попробоваться в этот фильм, но это имя уже у нас было в голове. Мы хотели назвать дочь либо таким, либо другим именем, совпадение – невероятно классно», – поделился звезда.

У актера есть еще сын, которого зовут Лев. Ведущие предположили, что мальчика могли назвать в честь храброго льва из Изумрудного города. Но Александр признался, что имя было выбрано такое, чтобы подходило к фамилии. Это оказалось сложной задачей для родителей.

«Мы пока подумали, что Левушка Метелкин, Метелкин Лев, Лев Метелкин, хорошо звучит. Лев Александрович Метелкин», – объяснил артист в эфире Детского радио.

Знаменитость рассказал об отношениях с женой и признался, что они влюбились друг в друга сразу. Так что молодому человеку даже не пришлось завоевывать избранницу.

«Мы сразу поняли, что мы любим друг друга. Вот как-то да, зацепила эта барышня хулигана. Она пару дней ходила, делала вид, что не обращает внимания, как будто бы меня нет. Но ничего, нам деваться некуда было», – добавил актер.