Звезда «Глухаря» Мария Болтнева выживает на шесть тысяч рублей в месяц

Родить тройню в 28 лет от любимого человека – это счастье или беда?

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева уверена: трое детей в 28 лет - настоящее счастье.

Однако, стремясь сохранить творческую независимость, вот уже тринадцатый год отказывается узаконить отношения с отцом Андрея, Тимофея и Платона – актером Георгием Лежавой. Поэтому растить детей ей приходится самостоятельно.

При большой профессиональной востребованности и плотном графике делать это непросто. Марии помогают все. И отец мальчишек, и мать, приезжающая из Новосибирска, и театр им. Маяковского, где служит Болтнева. Именно театру она обязана наличием двухкомнатной квартиры.

А вот государство заботится о многодетной матери «унизительно» - по крайней мере, так считает сама актриса.

«На троих детей как многодетная мать я получаю 6200 рублей в месяц. В пандемию выплатили 30 тысяч на троих, а материнский капитал 10 лет назад был 375 тысяч. Все.» - цитирует девушку Woman.ru.