10:49, 09 апреля 2023
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Звезда фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба ушел из жизни спустя две недели после смерти супруги
Актер Александр Негреба умер на 62-м году жизни.
Фото: freepik
Александр Негреба, известный ролью старшего брата главной героини в фильме «Маленькая Вера», умер в 61 год. Причиной стал рак легких, c которым актер боролся.
Отмечается, что звезда кино ушел из жизни во сне. Это случилось через две недели после смерти супруги — Елены Копцевой-Негреба. Женщина тоже была актрисой. Наиболее известные ее роли — «Часы идут назад», «Король Лир», «Псевдоним „Албанец“ — 2».
Напомним, что Александр Негреба сыграл в более 20 работах. Последней стали съемки комедийного телесериала «Света с того света». Также Александр пробовал себя в амплуа режиссера — в 1991 году совместно с Олегом Борецким снял картину «За день до…».