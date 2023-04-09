Звезда фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба ушел из жизни спустя две недели после смерти супруги

Александр Негреба, известный ролью старшего брата главной героини в фильме «Маленькая Вера», умер в 61 год. Причиной стал рак легких, c которым актер боролся.

Отмечается, что звезда кино ушел из жизни во сне. Это случилось через две недели после смерти супруги — Елены Копцевой-Негреба. Женщина тоже была актрисой. Наиболее известные ее роли — «Часы идут назад», «Король Лир», «Псевдоним „Албанец“ — 2».

Напомним, что Александр Негреба сыграл в более 20 работах. Последней стали съемки комедийного телесериала «Света с того света». Также Александр пробовал себя в амплуа режиссера — в 1991 году совместно с Олегом Борецким снял картину «За день до…».