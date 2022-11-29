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16:54, 29 ноября 2022
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Звезда фильма «Любовь и голуби» назвал звезд «ТНТ» вонючей попсой

Звезда фильма «Любовь и голуби» назвал звезд «ТНТ» вонючей попсой

В канун Нового года на телеканале «ТНТ» планируется премьера комедии – фарса, пародии на легендарную ленту Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».

Главные роли в сомнительном ремейке, под названием «СамоИрония Судьбы» отведены Филиппу Киркорову, Михаилу Галустяну, Ольге Бузовой, Сергею Жукову и прочим звездам современной сцены.

У фильма еще не назначена дата пресс-показа, однако он уже успел вызвать у широкой общественности бурю негодования.

В частности, Александр Михайлов, Звезда фильма «Любовь и голуби» выступил с разгромной критикой в адрес грядущего события.

  • К актёрской профессии задействованные в съемках фильма люди не имеет никакого отношения, но пусть сделают свое чёрное дело, а Время уж всё рассудит. Фрики не смогут диктовать в искусстве свои условия. Все это попса. Не более чем вонючая попса, – заявил Михаилов в интервью информационному порталу «Абзац».
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