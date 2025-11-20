Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава вернулась с Кипра в Россию ради работы

Юмористка Екатерина Варнава вернулась с Кипра в Россию. Звезда Comedy Woman вышла на театральную сцену в Москве вместе с актером Артемом Ткаченко. Кадры с выступления появились в соцсетях.

Пару лет назад Екатерина приняла важное решение. Она продала квартиру в столице России и переехала на Кипр. В интервью артистка делилась — только там она впервые за долгое время почувствовала спокойствие, ведь до этого пребывала в депрессии. Деньги, вырученные с недвижимости, Варнава вложила в собственное кабаре-шоу. Но совсем от работы на родине не отказалась.

Недавно юмористка неожиданно вернулась в Москву ради спектакля. 19 ноября она впервые за долгое время вышла на сцену. Выглядела Екатерина спокойной и сосредоточенной. В комментариях многие пользователи отметили, что успели соскучиться по Варнаве.

«Мы скучали ужасно. Энергетика просто мощнейшая», «Как будто снова старая добрая Варнава, но еще мудрее», «Потрясающе выглядите. Жизнь на Кипре вам, похоже, идет на пользу», «Такая светлая, спокойная, взрослая. Прямо другое сияние», - обсуждают поклонники Екатерины.

