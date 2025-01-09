Звезда 90-х раскрыл имя человека на эстраде, который не боялся Пугачеву

Певец Игорь Наджиев рассказал, кто из представителей эстрады не боялся Аллу Пугачеву. Звезда 90-х заявил в беседе с aif.ru, что одним из таких людей был композитор Раймонд Паулс.

Многие артисты рассказывали о том, что исполнительница хита «Миллион алых роз» мешала коллегам на эстраде, поэтому ее боялись. Пугачева якобы не терпела конкуренции и даже отговаривала тогда еще мужа Филиппа Киркорова исполнять серьезный репертуар. По словам Наджиева, певица продвигала свою дочь Кристину Орбакайте и передала ей свои хиты.

«Мне уже, мол, не надо, я все спела. Монополия такая. Другим эти песни не отдавались — авторам запрещала Алла Борисовна это делать. Вот и все. Одним из немногих, кто не боялся Пугачеву, был Раймонд Паулс», — заявил Игорь.

По словам певца, особенно досталось Валентине Легкоступовой, к которой Пугачева подослала бандитов из-за спора о репертуаре. Напомним, что она исполняла песни Паулса.

Сама Алла Борисовна не высказывалась на тему обвинений. Она уехала из России после начала СВО, но следит за тем, что происходит в стране.

Ранее мы писали о том, что пародиста Пескова лишили эфиров из-за Пугачевой. Знаменитость признался, что она видела в нем соперника, поэтому способствовала тому, чтоб его вырезали из программ.