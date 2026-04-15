Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан сыграет Арагорна в новом «Властелине колец»

Джейми Дорнан стал известен благодаря роли в трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Теперь актёр заменит Вигго Мортенсена, который исполнял роль Арагорна в оригинальной трилогии Питера Джексона.

Официальное объявление было сделано на кинематографическом конвенте CinemaCon в Лас-Вегасе. Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис, который также вернётся к роли Голлума. В выборе актёров на роли участвовали Энди Сёркис и Питер Джексон.

К актёрскому ансамблю также присоединился Лео Вудалл, звезда сериала «Владимир». Он получил роль Халбарада — родича Арагорна. Кроме того, к культовым ролям вернутся Иэн МакКеллен, Энди Пейс и Элайджа Вуд.

Warner Bros. и New Line Cinema опубликовали список актёров в социальных сетях компании. Изначально премьера фильма планировалась на 2026 год.

Напомним, оригинальная трилогия «Властелин колец» Питера Джексона вышла в прокат в 2001–2003 годах. Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна, позже получил «Оскар» за роль в фильме «Зелёная книга».