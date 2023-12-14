Зрители шоу «Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе получат шанс стать звездами телеэфира

Впервые шоу будет транслироваться на телеканале «Карусель», а съемка телеверсии будет проходить 25 декабря 2023 года. Лишь в этот день каждому зрителю выпадет возможность попасть в кадр и увидеть себя по телевизору после Нового года.

Съёмка проводится на протяжении всех сеансов, но в сокращённую телевизионную версию войдут не все сцены масштабного зрелища — насладиться представлением в полном объёме смогут лишь зрители в зале.

В этом сезоне «Ёлка телеканала Карусель» в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации. Масштабное шоу впервые представит на одной сцене семь легендарных брендов телеканала. В одном сказочном сюжете объединятся очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из «Ну, погоди!», весёлые обитатели «Дракошии», доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка! Всех знакомых персонажей соберёт на сцене Crocus City Hall лидер индустрии семейных развлечений — продюсерский центр «Седьмая Радуга».

Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Юные зрители и их родители смогут узнать волшебный секрет создания любимых мультфильмов. Ежегодное новогоднее представление в Крокусе уже долгие годы подтверждает статус самой масштабной и высокобюджетной детской ёлки страны. Это репутацию подкрепляют регулярные визиты звездных гостей, выбирающих для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных новогодних развлечений.

В портфолио продюсерского центра «Седьмая Радуга» 25 лет опыта работы и 833 шоу, которые посетило более 7 миллионов зрителей. Ёлка 2023-2024 обещает быть особенной благодаря созвездию популярных брендов, самым современным сценическим технологиям, фантазийным костюмам и сотням артистов в команде! Билеты уже можно приобрести на сайте. На все сеансы 26, 27, 28 и 29 декабря действует особая скидка в 10%.