Зритель выкрикнул украинский лозунг на спектакле Данилы Козловского в Лондоне

Зритель выкрикнул украинский националистический лозунг на спектакле актера Данилы Козловского в Лондоне. Артист никак не отреагировал на провокацию.

Об этом сообщает NEWS.ru.

Выступление Козловского состоялось 20 октября, оно прошло в The Clapham Grand. На мероприятии не было свободных мест.

Козловский исполнял песни российских композиторов, а также американского певца Фрэнка Синатры. Моноспектакль назвали в его честь – FRANK. Билеты на концерт стоили от 39 до 165 фунтов (примерно от 5 до 21 тыс. рублей).

Во время спектакля зритель выкрикнул лозунг. Никто в зале его не поддержал, в том числе сам Козловский.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков заявил, что Козловский попал в «серый список» актеров. Его не снимают, а проекты с актером «кладутся на полку».