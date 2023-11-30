«Золотой Граммофон» Милоша Биковича оказался частью съемок сериала

«Золотой Граммофон» – одна из самых авторитетных музыкальных наград в России. Получить ее могут исполнители, чья песня хотя бы раз оказалась на вершине хит-парада «Русского Радио». Для звезд это символ народной любви, что объясняет особую ценность награды.

Каково же было удивление СМИ и всего шоу-бизнеса, когда за несколько дней до XXVIII Церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» просочилась информация о том, что одним из лауреатов станет сербский актер Милош Бикович. Звезда фильма «Холоп», безусловно, очень талантлив, однако говорить о великих заслугах на музыкальном поприще явно пока рано.

Слухи забурлили: за что и почему самая долгожданная музыкальная награда страны достанется киноактеру? Самого Милоша и поклонники, и хейтеры завалили миллионом сообщений.

Интрига раскрылась на самой церемонии, которая прошла 29 ноября в «Крокус Сити Холле».

Милош Бикович вышел на сцену с композицией «Танцуешь со мной». Но появился он в образе своего киногероя – Кирилла Артемьева, персонажа сериала «Дайте шоу!»: с татуировками и выкрашенным в блонд.

После выступления актер обратился к зрителям:

«Спасибо за теплые слова! Только что, 15 секунд назад, вы увидели последние кадры сериала. Это все – персонаж, Кирилл Артемьев. Я только что отснялся в сериале, и вы видели перевоплощение – поэтому я и запел».

Таким образом скандальная статуэтка оказалась частью сценария, а не результатом подкупленных сотрудников «Русского Радио».

Правда «Золотой Граммофон» за смелый киноэксперимент актеру все же вручили.