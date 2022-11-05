17:21, 05 ноября 2022
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«Золотой голос России» набросился на Успенскую в эфире
В четвертом сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» приглашенной героиней в качестве жури стала Любовь Успенская. Поддавшись восторгу от исполнителей из Молдавии DoReDos, артистка забыла правила шоу.
Успенская раньше встала с места. К тому же, она стала подпевать участнику. Поведение не понравилось ведущему шоу Николаю Баскову, и он набросился с критикой на Успенскую.
Фото; Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News