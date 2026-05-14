Золотое сияние и образ богини: Ханде Эрчел и Джиллиан Андерсон блистали на красной дорожке Канн

Как сообщают организаторы фестиваля, звёзды мировой величины вышли на красную дорожку в рамках премьеры фильма «Жизнь женщины».

Ханде Эрчел прославилась благодаря турецким сериалам, завоевав популярность не только на родине, но и в десятках стран мира. Джиллиан Андерсон — голливудская актриса, известная по культовому сериалу «Секретные материалы» и драме «Корона», где она сыграла Маргарет Тэтчер.

Второй день 79-го Каннского кинофестиваля запомнился эффектными появлениями звёзд на красной дорожке. Актрисы пришли на премьеру фильма канадского режиссёра Шарлин Буржуа-Таке «Жизнь женщины» — картины о 50-летней женщине-хирурге, переживающей эмоциональный кризис.

На красной дорожке также появились актриса Деми Мур и модель Сара Сампайо.

Напомним, 79-й Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 12 по 23 мая 2026 года. Это одно из главных кинособытий года, где представляют свои работы режиссёры со всего мира. Фестиваль длится 12 дней и традиционно собирает звёзд мирового кинематографа.