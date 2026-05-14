«Зои Борисовны не стало»: в возрасте 102 лет умерла писательница Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского

Об этом сообщили РИА Новости в центре Вознесенского.

Зоя Богуславская прожила долгую и насыщенную жизнь рядом с одним из самых ярких поэтов XX века. Она была не только верной спутницей Андрея Вознесенского, но и самостоятельной творческой личностью — писательницей и искусствоведом. В 2019 году Богуславская получила звание заслуженного работника культуры РФ. А в 2024 году её наградили призом на фестивале Original +Doc 2024 как лучшую героиню документального фильма.

«Зои Борисовны не стало сегодня ночью. Она не болела, дело в возрасте», — поделились в центре Вознесенского.

В других источниках причину ухода сформулировали ещё короче.

«Просто возраст», — отметили представители культурной организации.

Зоя Богуславская до последних дней оставалась активной и светлой личностью, хранившей память о своём великом супруге. После смерти Андрея Вознесенского она продолжала его дело, участвовала в культурных проектах и охотно делилась воспоминаниями о жизни с поэтом.

Напомним, Андрей Вознесенский — один из главных представителей поэтической оттепели 1960-х годов, автор культовых произведений и близкий друг многих деятелей искусства. Зоя Богуславская была рядом с ним долгие годы и стала хранительницей его литературного наследия.

