«Знаю, у вас завтра сложный день»: Кологривый обратился к Кушанашвили перед операцией

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый обратился к журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили, которому предстоит перенести операцию по удалению раковой опухоли. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «КАКОВО?!».

«Знаю, что у вас завтра сложный день, вызов. Уверен, что вы, как смелый, сильный человек, со всем справитесь. Все у вас получится. Верим в вас!», — поделился артист.

Также Кологривый выразил благодарность телеведущему за вдохновение — за то, что он своим позитивом «давит всю нудятину, грусть, обыденность». Знаменитость признался, что является большим поклонником Кушанашвили. Он пожелал журналисту стоически перенести операцию и лечение.

В ответ на это Кушанашвили пообещал Кологривому, что вернется. Он также поблагодарил артиста за поддержку.

Напомним, в начале октября Отару Кушанашвили удалят раковую опухоль. В рамках лечения журналист уже прошел через четыре химиотерапии. Также ему чистили организм и вырезали часть желудка. Сейчас, по данным источника, Отар чувствует себя хорошо. Ему делают капельницы для повышения иммунитета и сопротивляемости организма.

Ранее Отар Кушанашвили пожаловался на галлюцинации из-за лекарств.