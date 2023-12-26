«Знаю, что ты всегда где-то рядом»: Диана Гурцкая обратилась к покойному мужу

Известная певица Диана Гурцкая рассказала о жизни после смерти супруга, адвоката Петра Кучеренко. Об этом пишет Woman.ru со ссылкой на соцсети артистки.

Стоит отметить, что избранник певицы умер в мае текущего года. Мужчина скончался во время полета на самолете из-за разрыва аорты. Перед смертью Кучеренко некоторое время жаловался на проблемы со здоровьем.

Несмотря на боль утраты, Гурцкая продолжает соблюдать семейные традиции. Так, знаменитость разместила в микроблоге фото с сыном и племянником у наряженной елки. При этом на втором кадре, который был сделан годом ранее, изображена сама исполнительница с сыном и супругом.

«Все остается, все продолжается, но главное, кого нет рядом — тебя. И это до сих пор трудно осознать. Кажется, что две фотографии разделяет вечность, но верю и знаю, что ты всегда где-то рядом», - подписала публикацию артистка.

Ранее мы писали, что сын Дианы Гурцкой Константин резко возмужал после смерти отца.