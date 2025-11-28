Знакомый Сергея Глушко рассказал, почему ограничил общение с ним

Знакомый мужа Наташи Королевой Сергея Глушко рассказал, что ограничил с ним общение. По его словам, стриптизер навязчиво предлагает проверить мужское здоровье.

Об этом пишет Telegram-канал Свита короля.

«У Сереги начались проблемы по мужской части, ему стали помогать в одной клинике и сотрудничество предложили. Как я понимаю, там вопрос с лечением до конца еще не закрыли, история долгая», - поделился источник.

Он рассказал, что Глушко стал рекламировать клинику и «раз 5» предлагал приятелю туда сходить.

«Но по себе судить не надо, в отличие от него, я себе эти проблемы годами не зарабатывал. Стал с ним меньше общаться… Так-то он отличный мужик», - пожаловался приятель Глушко.

Ранее ведущий Игорь Верник осудил Глушко за то, что тот рисует других женщин. Он назвал супругу стриптизера королевой и призвал писать только ее.