Журналисты рассекретили любовницу Месхи

После развода с известной актрисой Екатериной Климовой личная жизнь Гелы Месхи особенно интересует СМИ. Совсем недавно мужчина появился на публике в компании очаровательной блондинки, и, кажется, журналистам удалось выяснить, кто эта незнакомка.

Как сообщает источник, новой избранницей Месхи стала баскетболистка Анна Соколова. Известно, что у девушки уже был опыт семейной жизни. «Недавно оба выложили в соцсетях снимки своих рук с загадочной подписью "13" и любовными смайликами. Что это значит – пока загадка», – цитирует информатора издание «7 дней».

К слову, месяц назад Гела подтвердил роман с Натальей Земцовой. Их намерения были настолько серьезными, что возлюбленные успели познакомить своих детей от предыдущих отношений. В чем причина разрыва пары – никто не знает, но, кажется, актёр вполне счастлив в новых отношениях.