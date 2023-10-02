Журналистка Вероника Белоцерковская* назвала Ксению Собчак чудовищем

Журналистка Вероника Белоцерковская* (признана иноагентом на территории РФ) назвала Ксению Собчак чудовищем. Об этом сообщает издание StarHit.

Собчак посетила презентацию люксового бренда, проходившую в ресторане в центре Москвы. В личном блоге Ксения поделилась кадрами с мероприятия, на которых она запечатлена в черном кожаном платье и пиджаке. Увидев снимки, Вероника решила их прокомментировать.

Журналистка назвала коллегу фантастическим существом и чудовищем. «Я даже рада, что когда-то видела процесс окукливания в настоящее, беспримесное чудовище. Завораживает», — высказалась Белоцерковская*.

К слову, сама Ксения оставила без ответа комментарий Вероники.

Напомним, в далеком прошлом журналисток связывала теплая дружба. Вероника была первой, кто поддержал коллегу в ее политической деятельности.

Ранее мы писали о том, что состоящая в браке Собчак открыто флиртует с разведенным мужчиной. Подробности смотрите в этой статье.

*признана иноагентом на территории РФ