Журналист Татьяна Денесюк выпустила документальный фильм о женщинах «А я выживу?»

Автор проекта «Изнанка. Женщины» журналист Татьяна Денесюк выпустила документальный фильм «А я выживу?», посвященный женщинам, которые оказались в сложной ситуации. В работе приняли участие пять героинь, жизнь которых разделилась на до и после.

Каждая из этих женщин столкнулась со своими трудностями. Они рассказали свои истории и подняли проблемы, с которыми сталкиваются многие женщины в современном мире.

Так, юрист и автор подкаста «Не молчи» Александра Иванова была жертвой домашнего насилия и чудом сбежала от мужа-тирана. Девушке удалось добиться для него срока 7,5 лет условно благодаря огласке в проекте, СМИ и петициям. Теперь она помогает другим женщинам.

Еще одна героиня – Раксана Самохвалова оказалась на улице с тяжелым диагнозом «рассеянный склероз», но не сдалась.

«Буллинг, инвалидность, нищета... Мы сделали из этого классные проекты с "Изнанкой", LIFE.ru, в блоге. Для меня было важно получить огромный отклик от девчонок, и кому-то это помогло. Классно, что об этих темах говорят и это меняется», — поделилась она.

Другая участница фильма топ-модель Ольга Занозина в 19 лет потеряла ногу из-за онкологического заболевания, но продолжила вести яркую жизнь. Теперь она помогает бойцам, которые лишились конечностей. Женщина рассказывает о том, что в любых жизненных ситуациях можно реализовывать свои мечты и двигаться дальше.

А Анастасия Шантамани пережила алопецию и стала помогать другим женщинам с этим диагнозом. Еще одна героиня – Ольга Акимова рассказала о своем опыте материнства от доноров. Женщина смогла стать мамой несмотря на то, что муж бросил ее во время ЭКО.