«Жизнь у меня была непростая»: Ани Лорак впервые вышла в свет с мужем

Певица Ани Лорак впервые вышла в свет с мужем – Исааком Виджраку. Она рассказала, что не меняла фамилию.

Пара посетила премию «Женщина года». Ани шла за руку с супругом по красной дорожке и немного пообщалась с журналистами. Она рассказала, что на данном этапе ее вдохновляют «любовь к жизни, к сцене и зрителям».

На вопрос о смене фамилии после свадьбы Лорак ответила: «Нет, оставила». Также певица сообщила, что у дочери «прекрасные» отношения с ее новым мужем. Попутно Лорак рассказала, что продолжает «вдохновлять миллионы девчонок, молодых женщин собственным опытом».

«Потому что жизнь у меня была непростая, как поется в моей песне «Стала сильней». Главное не потерять свой внутренний свет, свой стержень, не предавать, не бросать, быть верным своему призванию», - сказала она. Видео появления певицы с мужем приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее сообщалось, что Лорак переоформила украинский паспорт. Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что артистку проверили и она «не совсем честна с нашей страной».