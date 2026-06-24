«Жизнь разделилась на "до" и "после"»: фигуристка Александра Трусова рассказала о рождении сына

Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

Трусова стала известна благодаря выдающимся достижениям в фигурном катании. Она — двукратная чемпионка мира среди юниоров, серебряный призёр чемпионата Европы и обладательница множества мировых рекордов по количеству исполненных четверных прыжков.

В своём посте спортсменка поделилась, что этот год стал для неё невероятным. Появление ребёнка стало событием, которое полностью изменило её жизнь. Трусова также рассказала, что вернулась к полноценным тренировкам и вновь ощутила любовь к своему делу.

«Невероятный год. В этом году у меня появился невероятно любимый сын. Человек, который разделил жизнь на "до" и "после" и каждый день делает её лучше. В этом году я вернулась к полноценным тренировкам и снова почувствовала, как сильно люблю то, что делаю. Невероятно люблю кататься, тренироваться и выполнять», — поделилась фигуристка. Александра отметила, что материнство и возвращение на лёд стали для неё главными событиями прошедшего года.

Напомним, Трусова завершила любительскую карьеру в 2022 году после Олимпийских игр в Пекине, где заняла четвёртое место. Спортсменка тренировалась у известного тренера Этери Тутберидзе и была одной из ведущих фигуристок сборной России.