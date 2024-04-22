«Жизнь будет не сахар»: Тарасова рассказала об испытании Костомарова и силе воли его жены

Тренер Татьяна Тарасова восхитилась силой воли жены фигуриста Романа Костомарова. В интервью Надежде Стрелец женщина заявила, что считает Оксану Домнину – грандиозной.

Больше года назад Роман Костомаров попал в больницу и пережил ампутацию ног и рук, но нашел силы и вернулся к обычной жизни, при этом активно занимаясь спортом и даже продолжая кататься на коньках. Супруга стала для него главной опорой и поддержкой, что восхищает окружающих.

Татьяна Тарасова порассуждала о состоянии Костомарова и о том, что в его болезни и последствиях не надо никого винить. По ее мнению, врачи сделали все, чтобы сохранить жизнь спортсмену.

«Понятно, что жизнь будет не сахар. Неправильно, не нужно искать виноватых. Среди врачей уж тем более. Я звонила каждый день, разговаривала с главным врачом. Надежды не было вообще», — призналась тренер.

Больше всего в этой ситуации Тарасову восхитила жена Романа – Оксана Домнина. Татьяна отметила, что супруга мужчины является сильно женщиной, которая сделала многое ради него.

«Оксанка грандиозная, конечно, жена его. Правильно он себе человека выбрал по жизни», – заявила Тарасова.

Сам Роман признавался, что не понимает, как после всех проблем и сложностей Оксана осталась рядом с ним. После пережитого любовь мужчины увеличилась многократно.

А Домнина говорила, что считает произошедшее тяжелым испытанием. Женщина отмечала, что во время госпитализации ей было сложно находиться рядом с мужем и наблюдать за всем, что происходит. Только со временем она смогла осознать и принять решение. Оксана призналась, что Роман является ее мужчиной на всю жизнь.

Ранее Роман Костомаров заявил, что после ампутации рук и ног ему не хотелось жить.