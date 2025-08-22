Жизнь 58-летнего певца Филиппа Киркорова могут застраховать за 30 миллионов. Об этом сообщает «Абзац».

Последние выступления Филиппа Киркорова не обходятся без инцидентов. Весной 2025 года певец получил ожог пиротехникой на концерте, а в августе он упал на сцене «Новой волны». Эксперт финансового рынка Андрей Бархота предположил, что немногие страховые возьмутся за артиста. Если одна из компаний решится подписать с ним договор, то стоимость услуг будет составлять не менее 30 миллионов.

«Учитывая хронические заболевания Киркорова и его любовь к экстремальным шоу, не все страховые компании могут за него взяться. Поскольку у него регулярно случаются оказии, это будет влиять на условия договора. Плюс возраст у него тоже достаточно солидный. Даже если они решат предоставить ему договор, то ценник на услуги будет составлять не менее 30 миллионов в год», — заявил эксперт.

По информации источника, в этом году Киркоров отказался от услуг страховой. Отмечается, что за 10 лет певец отдал 90 млн рублей за страхование.

