«Живу в состоянии менопаузы с 23 лет»: Ирина Горбачёва рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения

Горбачёва стала известна благодаря ролям в сериалах «Чики», «Содержанки» и «Молодёжка». Актриса также активно работает в дубляже и озвучивает героинь зарубежных фильмов.

В своём Instagram звезда разместила серию откровенных снимков. На чёрно-белом фото Ирина позирует топлес в бейсболке и джинсах, повернувшись спиной к камере. Также актриса опубликовала обнажённые кадры с пляжа.

В описании к публикации Горбачёва призналась, что столкнулась с расстройством пищевого поведения.

«Еда стала моей отдушиной в тех ритмах и тех стрессах, которые я испытываю каждый день. Я не сразу поняла, что у меня РПП. Сигнал сытости просто не доходит», — поделилась артистка.

Актриса рассказала, что прошлый год стал для неё особенно тяжёлым в плане веса. За год Ирина набрала 13 килограммов — с 73 до 86. Звезда объяснила, что с 23 лет живёт в состоянии менопаузы, что серьёзно влияет на её здоровье и метаболизм.

Горбачёва призналась, что долгое время не могла понять причину резкого набора веса и только недавно переосмыслила свой подход к здоровью. Актриса решила открыто рассказать о проблеме, чтобы поддержать поклонников, которые сталкиваются с аналогичными трудностями.

