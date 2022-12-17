Живот не удастся скрыть: 46-летнюю Волочкову поздравили с беременностью

Анастасия Волочкова недавно вынесла на публику новость о своей помолвке, вероятно, не случайно. Женихом является бизнесмен Дмитрий, занимающийся сладостями.

Поклонников поразил такой быстро развивающийся роман. На одном из снимков Волочкову уличили в беременности. У отличающейся подтянутой фигурой звезды заметен округлившийся живот.

Подумав на интересное положение, подписчики начали поздравлять Волочкову. Теперь остаётся догадываться, есть ли тайна у Волочкова и когда она ее раскроет.